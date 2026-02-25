EE.UU. lamenta haber avisado tarde a Seúl de maniobras tras confrontación aérea con China

Seúl, 25 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) afirmaron este miércoles que lamentan no haber dado un aviso con tiempo suficiente de unas maniobras aéreas que desataron, según medios del país asiático, una confrontación aérea con cazas chinos la semana pasada.

El general Xavier Brunson, comandante de las USFK, «lamentó» que el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, y el jefe del Estado Mayor Conjunto «no fueran informados a tiempo» de las maniobras, indicaron las fuerzas armadas surcoreanas en un comunicado, citado por la agencia de noticias local Yonhap.

No obstante, Brunson mantuvo en una conversación con Ahn que Seúl fue notificado y añadió que las USFK realizan entrenamientos regulares.

«No nos disculpamos por mantener la preparación», zanjó, sin hacer referencia a la confrontación aérea entre cazas estadounidenses y chinos que según fuentes oficiales citadas por Yonhap tuvo lugar el pasado miércoles.

Una decena de F-16 estadounidenses realizaban ese día una operación de entrenamiento sobre en la zona del mar Amarillo, cuando se vieron implicados en una confrontación aérea con aeronaves chinas desplegadas en respuesta, sin que llegara a producirse un enfrentamiento serio según el medio surcoreano.

El diario oficialista chino Global Times informó el viernes que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) desplegó fuerzas marítimas y aéreas en respuesta a vuelos en el espacio aéreo «frente a China» sobre el mar Amarillo.

Yonhap señaló que el ministro de Defensa surcoreano presentó una queja ante las USFK en respuesta a las maniobras, especialmente ante la falta de detalles sobre la ruta y el propósito de los ejercicios.

El mar Amarillo, situado entre China y la península de Corea, es una zona de tránsito habitual para actividades militares de distintos países y ha sido escenario en el pasado de ejercicios y operaciones de vigilancia, en un contexto de tensiones estratégicas en Asia oriental. EFE

