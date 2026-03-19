EE.UU. levanta sanciones financieras a Bielorrusia a cambio de la liberación de 250 presos

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Moscú, 19 mar (EFE).- Estados Unidos levantará las sanciones impuestas al Ministerio de Finanzas y a dos bancos bielorrusos, anunció este jueves el enviado estadounidense John Cole, tras la liberación de 250 presos políticos por parte de Minsk.

«Estados Unidos levanta las sanciones a Belinvestbank, el Banco de Desarrollo y el Ministerio de Finanzas», dijo Cole en Minsk, tras reunirse con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Cole, citado por la agencia estatal BELTA, agregó que la medida entrará en vigor sin dilación, porque Washington «ha aprendido a hacerlo rápido» después de cierta demora en el levantamiento de otras restricciones en el pasado.

«Antes de viajar a Minsk, celebramos una reunión ampliada con el Ministerio de Finanzas y otras estructuras estadounidenses implicadas en esas sanciones», explicó.

Cole agregó que durante las negociaciones con Lukashenko también se abordó un posible viaje del mandatario bielorruso a Estados Unidos.

Paralelamente, los medios independientes del país informaban de la liberación hoy de 250 presos políticos, incluidos periodistas, blogueros y participantes en las protestas postelectorales de 2020.

Se trata del mayor número de presos políticos liberado simultáneamente por el autoritario Lukashenko en el marco del proceso de normalización de relaciones entre Minsk y Washington.

En diciembre pasado, tras otra visita de Cole a Minsk, Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones a las exportaciones de potasio, a cambio de la liberación de 123 presos políticos, incluida la líder opositora María Kolésnikova y el exaspirante presidencial Víktor Babariko. EFE

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