EE.UU. mantendrá una colaboración «constructiva» con Perú tras la elección de Balcázar

Washington, 19 feb (EFE).- Estados Unidos dijo este jueves que tras la destitución de José Jerí continuará su colaboración con el Gobierno del nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, y reforzó su apoyo al país suramericano de cara a las elecciones presidenciales de abril.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado mencionó en X que «el Congreso peruano ha designado a José María Balcázar como presidente interino de Perú hasta la toma de posesión del nuevo presidente en julio».

«Durante este período, EE.UU. seguirá trabajando de forma constructiva con el Gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas», indicó la entidad.

La oficina dedicada a las relaciones del país norteamericano con sus pares en las Américas reafirmó «la sólida colaboración de 200 años» entre Washington y Lima y ofreció «apoyo a la estabilidad y la seguridad de Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril».

Perú ha estado sumido en una crisis política desde la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso.

En un sorprendente giro, legisladores peruanos eligieron este miércoles como mandatario interino al octogenario congresista José María Balcázar, miembro del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las presidenciales hace cinco años.

Balcázar es el octavo mandatario peruano en cerca de una década y sucede a Jerí, destituido tras poco más de cuatro meses como gobernante interino por las investigaciones abiertas en su contra por tráfico de influencias.

El abogado de 83 años, que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú, acumula numerosas polémicas en su trayectoria judicial y política. EFE

