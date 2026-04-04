EE.UU. negocia con Kinsasa la deportación de migrantes a territorio de la RD del Congo

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Kinsasa, 4 abr (EFE).- Los gobiernos de Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) están negociando la deportación de migrantes de terceros países desde territorio estadounidense, confirmó este sábado a EFE el Gobierno congoleño.

«Se están llevando a cabo negociaciones para acoger aquí, en la RDC, a los migrantes expulsados ​​de Estados Unidos. Pero aún no es oficial», declaró a EFE por teléfono una miembro del servicio de comunicaciones del Ministerio de Exteriores de la RDC, Paola Mambu.

Las negociaciones coinciden con un acercamiento entre ambos países para acabar con el conflicto en las provincias congoleñas orientales entre el Ejército de la RDC y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara el pasado junio a Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.

Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos que rechacen pactos de expulsión firmados con EE.UU. y han denunciado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

Un informe publicado el pasado febrero por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. muestra que Washington había gastado 40 millones de dólares (unos 33,8 millones de euros) en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año. EFE

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