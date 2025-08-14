The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. ofrece hasta 26 millones de dólares por líderes del grupo criminal Carteles Unidos

Washington, 14 ago (EFE).– Estados Unidos ofreció este jueves hasta 26 millones de dólares de recompensa a cambio de información para el arresto de cinco presuntos líderes de Carteles Unidos, organización criminal mexicana recientemente designada como grupo terrorista, e impuso sanciones en su contra para intentar cortar sus fuentes de financiamiento.

El Departamento de Estado señaló a Juan José Farías Álvarez, alías El Abuelo, por el que ofreció hasta 10 millones de dólares; a Nicolás Sierra, alias El Gordo, y Alfonso Fernández, alias Poncho, por los que ofreció 5 millones a cambio de información de cada uno y a Luis Barragán, alias R5, y Édgar Orozco, alias El Kamoni, por los que ofreció 3 millones.

Las autoridades estadounidenses los identifican como lideres de la organización Carteles Unidos dedicada a la producción de fentanilo, así como al tráfico de cocaína desde Colombia.

Esta organización surgió en Michoacán como una coalición de grupos criminales locales para frenar el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ofrecimiento de recompensas llegó acompañado de sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro contra Carteles Unidos y Los Viagras.

«El Tesoro, junto a nuestros socios en la aplicación de la ley, continúa atacando los esfuerzos de los carteles por generar ingresos para sus esquemas criminales y violentos», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Estas nuevas acciones del Gobierno estadounidense llegan dos días después de que se ejecutara la extradición, desde México, de 26 narcotraficantes de alto perfil señalados de tráfico de cocaína, homicidio y otros delitos. Además, de ser acusados de seguir sus operaciones criminales desde las prisiones mexicanas.

Los extraditados, que pertenecen a distintas organizaciones criminales, se encuentran en Nueva York, donde las autoridades han presentado cargos en su contra, siendo esta la segunda entrega masiva de narcotraficantes que acuerda México con Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia en enero pasado.

La Administración Trump designó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitió más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y desplegó a más de 5.000 efectivos militares en la frontera sur y el Caribe, según datos oficiales. EFE

