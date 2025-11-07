EE.UU. ordena negar residencia a extranjeros con problemas de salud como obesidad

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El Gobierno estadounidense ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegibles a la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud como la obesidad o de edad avanzada, que puedan representar una carga pública para el país, según el medio especializado KFF Health News.

El Departamento de Estado de EE.UU. envió la nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados este jueves en la que amplían la lista de condiciones médicas que harían inelegible a un extranjero que busca residir en el país.

Si bien, EE.UU. ha impuesto revisiones de salud para los solicitantes de la visa de inmigrante desde hace décadas, la nueva directriz instruye específicamente que se «debe considerar la salud del solicitante», según la orden citada por KFF, una organización de noticias especializada en salud.

La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar enfermedades, como la obesidad, que, según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras afecciones para denegar la solicitud.

«Todas estas dolencias pueden requerir atención médica costosa y prolongada», señala la medida.

Además, se instruye a los funcionarios a determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del Gobierno estadounidense.

Desde su primera Administración (2017-21), el presidente Donald Trump y sus asesores han insistido en denegar la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una carga pública.

La Administración de Joe Biden (2021-2025) había echado abajo varios de las nuevas reglas emitidas en el primer gobierno del republicano sobre la carga pública, que ahora la Casa Blanca retoma como parte de su política migratoria.

La nueva orden también busca que se considere inelegible para ingresar a Estados Unidos a una persona que por su edad pueda tener más probabilidad de depender de la asistencia social.

La guía también insta a que se considere la salud de los familiares, incluidos los hijos y los padres mayores de los solicitantes. EFE

