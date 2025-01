EE.UU. se resiste a vender US Steel, la empresa que construyó el país en el siglo XX

Washington, 3 ene (EFE).- US Steel, cuya venta a Nippon Steel de Japón fue bloqueada este viernes por el presidente estadounidense, Joe Biden, ha sido una de las compañías claves en la construcción de Estados Unidos como una superpotencia industrial, lo que puede explicar el rechazo a la operación.

Nippon Steel ha ofrecido 14.900 millones de dólares por US Steel, invertir otros 2.700 millones en modernizar sus plantas (que se reparten por todo el país), garantizar empleos y la presencia mayoritaria de estadounidenses en su equipo directivo y su Consejo de Administración.

El acuerdo también cuenta con el respaldo mayoritario de los empleados (a través de la secciones locales de su representación sindical) de US Steel, cuya sede se sitúa en Pittsburgh, Pensilvania.

Y a pesar de todo, Biden, el presidente electo Donald Trump y el poderoso sindicato United Steel Workers (USW), entre otros, se han opuesto a la venta argumentando razones de seguridad nacional y económica.

«Esta adquisición hubiese puesto a una de los grandes productores estadounidenses de acero bajo control extranjero y habría creado un riesgo para nuestra seguridad nacional y para nuestras cadenas de suministro críticas», justificó Biden este viernes en un comunicado.

Por su parte, Trump durante la campaña electoral en 2024 declaró: «Estoy totalmente en contra de que la otrora grande y poderosa US Steel sea comprada por una empresa extranjera, en este caso Nippon Steel de Japón. Mediante una serie de incentivos fiscales y aranceles, haremos que US Steel vuelva a ser fuerte y grandiosa, ¡y sucederá rápido!».

US Steel fue fundada en 1901 por J.P. Morgan, el banquero que también creó la conocida firma de inversión del mismo nombre, con la fusión de otras tres compañías siderúrgicas estadounidenses.

La operación, valorada en casi 500 millones de dólares de entonces, dio lugar a la mayor empresa siderúrgica del mundo y la primera firma que superó los 1.000 millones de capitalización bursátil.

En los años inmediatos tras su creación, US Steel absorbió a otras siderúrgicas del país y se convirtió en la empresa que suministraba cerca del 70 % del acero consumido en Estados Unidos.

Su acero fue utilizado en la construcción de infraestructuras asociadas con el Estados Unidos contemporáneo: raíles de los ferrocarriles transcontinentales; rascacielos como el Empire State Building o el Chrysler Building, ambos en Nueva York; los puentes Golden State de San Francisco y George Washington de Nueva York; o la presa hidroeléctrica Hoover Dam.

US Steel también suministró el material para la construcción y ampliación del Canal de Panamá.

Durante la Segunda Guerra Mundial, US Steel fue uno de los proveedores esenciales de material para las fuerzas armadas estadounidenses, lo que confirió a la empresa la consideración de clave para la seguridad nacional.

Muchos de los tanques, barcos y aviones que lucharon contra las fuerzas imperiales japonesas en el Pacífico fueron fabricados con el acero de US Steel y a la conclusión del conflicto, su acero fue exportado como parte del Plan Marshall de reconstrucción de Europa.

Esto permitió que la plantilla de US Steel alcanzase su mayor número en 1943 y que el apogeo de su producción fuese en 1953.

Pero desde entonces, el peso de US Steel ha declinado y como señaló el presidente de la compañía, David Burritt, en un artículo de opinión publicado a finales de 2024 en el periódico The New York Times, la compañía «no es ya el líder industrial» que fue en el pasado.

«Somos sólo el tercer mayor productor de acero de Estados Unidos y el 24 del mundo», señaló para añadir a continuación que sus principales clientes son las compañías del automóvil y los fabricantes de electrodomésticos, «no los sectores militares y de infraestructuras» que en el pasado les definieron.

Un reciente informe del Hudson Institute, un laboratorio de ideas de Washington, reconoció que US Steel es una «empresa icónica central en la construcción del Estados Unidos moderno», pero cuestionó las razones para bloquear la venta ahondando en las razones indicadas por Burritt.

De hecho, los autores argumentaron que la venta a Nippon Steel «fortalecería la seguridad nacional de EE.UU. de varias formas. Las críticas de que el acuerdo amenazaría la seguridad nacional de Estados Unidos son infundadas tras un estrecho examen». EFE

