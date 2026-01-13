EE.UU. tuvo más salidas que llegadas de migrantes en 2025, según un informe

Washington, 13 ene (EFE).- Estados Unidos registró una inmigración neta negativa en 2025 por primera vez en décadas, con más migrantes abandonando el país de los que entraron, según un informe publicado este martes por el Instituto Brookings que destaca las consecuencias de la política migratoria de la Administración del presidente, Donald Trump.

El reporte sugiere que la inmigración neta, la diferencia entre los migrantes que entran y los que salen del país, arrojaría un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025, por lo que EE.UU. habría perdido población inmigrante.

«La reducción de la migración frenará el crecimiento de la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y el producto interno bruto (PIB)», alerta el estudio.

Con menos inmigrantes, la fuerza laboral ha crecido mucho más despacio, consideran los expertos, lo que reduce el número de puestos que la economía puede crear sin generar tensiones.

El informe calcula que las cifras de crecimiento de empleo podrían incluso volverse negativas en 2026.

Para este año proyectan a su vez inmigración o muy baja o negativa, con un rango que va desde una salida neta de 925.000 personas a una entrada neta de 185.000, muy por debajo del impulso migratorio de 2022-2024, que se situó en una entrada media de 2,7 millones de migrantes al año.​

Estas estimaciones llegan tras el primer año de mano dura en materia migratoria de la Administración Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 ha aumentado el número de redadas, deportaciones y el endurecimiento de los requisitos para que ciudadanos extranjeros obtengan permisos de viaje y estancia en el país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el jueves pasado que EE.UU. ha «arrestado, detenido y deportado a sus países de origen» a más de 650.000 inmigrantes indocumentados y que en torno a 2 millones se han autodeportado.

La Administración aseguró también haber revocado unas 100.000 visas extranjeras en 2025, más del doble de las revocadas el año anterior durante el Gobierno del expresidente Joe Biden. EFE

