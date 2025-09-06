EEUU admite un ataque a sus tropas en Somalia que se atribuye el grupo yihadista Al Shabab

3 minutos

Nairobi, 6 sep (EFE).- El Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM) admitió un ataque perpetrado esta semana contra sus tropas en el sur de Somalia que se atribuyó el grupo yihadista somalí Al Shabab, según informaron ambas partes.

Según recogen este sábado medios locales, Al Shabab se atribuyó la responsabilidad del ataque cometido este jueves contra el complejo militar estadounidense en el aeropuerto de la ciudad costera de Kismayo.

En un comunicado publicado en sus canales de comunicación, el grupo aseguró que la operación «resultó en la destrucción de vehículos militares, el colapso de instalaciones esenciales y muertes y heridos entre el enemigo», si bien no ofreció pruebas para demostrar esa alegación.

Al Shabab señaló que el ataque se efectuó para expresar su solidaridad con «Palestina, donde el ocupante sionista, con el pleno apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales, continúa cometiendo horribles masacres».

AFRICOM, por su parte, admitió que «fuerzas estadounidenses y africanas aliadas recibieron fuego indirecto cerca de Kismayo».

«No se reportaron heridos ni bajas estadounidenses. No hay informes de daños a la base ni a propiedades de la coalición por el momento», aseguró el mando militar este jueves en su cuenta de la red social X, sin facilitar más detalles.

El ataque ocurrió un día después de que AFRICOM informara de que el general Dagvin Anderson, nuevo comandante de ese dispositivo, visitó la capital de Somalia, Mogadiscio, por primera vez desde que asumió el cargo el pasado 15 de agosto y reafirmó la voluntad de EE.UU. de seguir apoyando la seguridad y la estabilidad regional.

EE.UU. apoya regularmente a las tropas somalíes en su lucha contra el yihadismo, ya sea contra Al Shabab -grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda- o contra su rival, la filial del Estado Islámico (EI) en el país.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

