EEUU aprueba millonarios acuerdos armamentísticos con Israel y Arabia Saudita

Estados Unidos aprobó el viernes dos millonarios acuerdos de ventas de armas a Israel y a Arabia Saudita, en un momento de grandes tensiones con Irán y cuando rige un frágil cese al fuego en Gaza.

El Departamento de Estado dio a conocer la venta a Israel de 30 helicópteros de ataque Apache y equipamento relacionado por 3.800 millones de dólares.

La venta está dentro de un nuevo paquete de cerca de 6.700 millones en armas para Israel.

«Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel», señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

En el paquete también se incluyó una venta de vehículos tácticos ligeros conjuntos por 1.800 millones de dólares.

En el caso de Arabia Saudita, el Departamento de Estado dio a conocer la venta de 730 misiles de defensa Patriot a Arabia Saudita por 9.000 millones de dólares.

Las tensiones en la región han aumentado en los últimos días ante la amenaza de Estados Unidos de un posible ataque en Irán. Ya el ejército estadounidense desplegó un contingente militar en la region.

Israel y Hamás alcanzaron en octubre un cese al fuego respaldado por Estados Unidos y que detuvo en gran medida dos años de guerra.

Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, lo que provocó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP que incluye a rehenes que murieron o fueron asesinados durante su cautiverio en la Franja de Gaza.

Desde entonces, al menos 71.667 palestinos han sido asesinados en el pequeño territorio costero por la campaña militar de represalia de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza.

