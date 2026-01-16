EEUU aprueba un acuerdo con Perú por 1.500 millones para equipar una base naval

Estados Unidos dijo el jueves que aprobó un acuerdo por 1.500 millones de dólares para la ampliación de una base naval en Perú, donde China ha financiado un megapuerto por separado.

El Departamento de Estado señaló que Perú solicitó la compra por ese monto de equipos y servicios como parte de su modernización de la base naval del Callao, la principal del país, cerca del aeropuerto internacional de Lima.

El proyecto llevará hasta 20 funcionarios del gobierno estadounidense o del sector privado a Perú por un periodo de hasta 10 años, informó la misma fuente.

La venta «mejorará la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica», dijo el comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos mantiene una asociación de larga data en materia de seguridad con Perú, donde los legisladores han autorizado la presencia de tropas estadounidenses.

En 2024, el presidente chino Xi Jinping inauguró un puerto comercial de 3.500 millones de dólares en el país andino, el primer proyecto de este tipo de Beijing en América Latina.

A diferencia de la ampliación de la base, que está financiada por Perú, China aportó el financiamiento para el puerto.

La administración del presidente Donald Trump prometió cerrar América Latina a otras potencias, considerándola bajo la esfera de Estados Unidos.

En 2024, el puerto comercial del Callao anunció un acuerdo de 400 millones de dólares con una empresa emiratí que aumentará en un 80% su capacidad.

