EEUU ataca una presunta narcolancha en el Caribe y mata a cuatro personas

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Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo, informó este miércoles el Comando Sur, a cargo de la zona.

«Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío transitaba en una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico», aseguró el mensaje en X del Comando Sur.

«Cuatro narcoterroristas murieron en esta acción», añadió el mensaje, acompañado de un video en blanco y negro que muestra una lancha en alta mar, antes de ser destruida.

El gobierno de Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que a su juicio le permite atacarlos aunque no representen un peligro inmediato para las fuerzas desplegadas en el Caribe y el Pacífico.

Organizaciones de defensa de derechos civiles, así como instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han criticado ese tipo de ataques, que consideran ilegales según el derecho internacional.

Los ataques contra las lanchas se iniciaron en septiembre, y desde entonces han muerto más de 160 personas en el Carine y en el océano Pacífico.

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