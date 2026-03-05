EEUU autoriza a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo desde Miami, en Florida, dos meses después de que una operación estadounidense derrocara al presidente Nicolás Maduro.

Esa filial, Envoy Air, podrá operar los vuelos por un período de dos años, tras solicitar el permiso el 13 de febrero, informó el Departamento de Transporte en un comunicado.

American Airlines confirmó la noticia en un comunicado a la AFP. La aerolínea estadounidense había suspendido sus servicios a Venezuela en 2019, tras haber operado allí durante más de 30 años.

Envoy Air realizará vuelos diarios a ambas ciudades venezolanas desde Miami, indicó la compañía, sin anunciar todavía una fecha de inicio.

Estados Unidos lanzó una operación militar el 3 de enero para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, que dejó más de un centenar de muertos, según Caracas.

Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como mandataria interina.

Ésta ha seguido en gran medida los dictados de Washington, abriendo las vastas reservas petroleras del país a la inversión estadounidense e implementando algunas reformas políticas.

American Airlines anunció en enero, semanas después de la operación estadounidense, que solicitaría la reanudación de vuelos directos al país latinoamericano.

«Al retomar los vuelos a Venezuela, American ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios e intercambios comerciales con Estados Unidos», declaró entonces Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se habían deteriorado progresivamente bajo el gobierno de Maduro, marcado por una represión autoritaria de la disidencia y una fuerte oposición a las políticas internacionales de Washington.

El país había estado sometido a estrictas sanciones estadounidenses tanto durante el mandato de Trump como el de su predecesor Joe Biden, pero algunas restricciones —en particular las relacionadas con el comercio petrolero— comenzaron a suavizarse tras la operación estadounidense para capturar a Maduro.

