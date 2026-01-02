EEUU concede una licencia temporal a una petrolera serbia controlada por Rusia

Estados Unidos concedió una licencia temporal a NIS, una empresa petrolera serbia controlada por empresas rusas y objeto de las sanciones estadounidenses contra la invasión de Ucrania por parte de Moscú, informó el miércoles una ministra serbia.

Las sanciones de Washington a la Industria Petrolera de Serbia (NIS), parte de su ofensiva contra el sector energético ruso, obligaron a cerrar a principios de diciembre la única refinería de petróleo de Serbia, que abastece alrededor del 80% del mercado serbio.

«NIS ha obtenido una licencia de la OFAC de EEUU (la Oficina de Control de Activos Extranjeros) que le permite continuar sus operaciones hasta el 23 de enero. Esto significa que la refinería de Pancevo podrá reanudar sus actividades después de 36 días», dijo en Instagram la ministra de Energía serbia, Dubravka Djedovic Handanovic.

Tras nueve meses de aplazamientos sucesivos, Washington impuso el 9 de octubre sanciones a NIS, controlada en un 56% por empresas rusas: Gazprom Neft e Intelligence.

Estados Unidos exige que las empresas rusas salgan totalmente del capital de NIS. Serbia vendió en 2008 la mayoría de las participaciones de NIS a Gazprom por 400 millones de euros.

Según Belgrado, Rusia -un aliado importante de Serbia y que también le suministra gas natural- está negociando la venta de sus participaciones, pero las autoridades serbias le dieron un plazo hasta el 15 de enero para conseguirlo.

En caso de fracaso, el presidente serbio había mencionado pasar a designar una nueva dirección en la compañía y presentar a Moscú una oferta de compra.

