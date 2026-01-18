EEUU defiende que los aranceles por Groenlandia son para «evitar una emergencia nacional»

3 minutos

Nueva York, 18 ene (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este domingo que los aranceles con los que amenazó el presidente, Donald Trump, a ocho países europeos por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia son para «evitar una emergencia nacional».

«La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional, es una decisión estratégica del presidente. Se trata de una decisión geopolítica, y él puede utilizar el poderío económico de los Estados Unidos para evitar una guerra abierta», aseguró Bessent en una entrevista con la cadena NBC News.

El secretario fue preguntado por los gravámenes anunciados por Trump contra los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EE.UU., que a partir del 1 de febrero deberán pagar un pagar un arancel del 10 %, que se incrementará al 25 % a partir del 1 de junio de 2026.

«Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia», explicó el mandatario.

Bessent declaró que Trump no cree que sea «posible mejorar la seguridad sin que Groenlandia forme parte de Estados Unidos».

«Europa proyecta debilidad y EE.UU. proyecta fuerza», afirmó.

Sobre el rechazo conjunto de los países europeos a la amenaza de Washington, el secretario se mostró confiado en que los líderes europeos acabarán accediendo al plan de Trump.

«Creo que los europeos comprenderán que esto es lo mejor para Groenlandia, lo mejor para Europa y lo mejor para Estados Unidos», añadió

La Administración de Donald Trump argumenta que la decisión de EE.UU. radica en la amenaza de China y Rusia en el Ártico.

El Congreso de EE.UU. tiene la autoridad exclusiva para imponer aranceles salvo cuando el presidente declare que responden a una emergencia nacional. El Tribunal Supremo del país se encuentra estudiando si los gravámenes aplicados por Trump en 2025, que no han sido aprobados por los legisladores, cumplen con este requisito o se excedió en sus competencias.

Los siete países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su «plena solidaridad» con Dinamarca (el octavo país afectado por la amenaza arancelaria) ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que su operación militar «no supone ninguna amenaza para nadie».

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantienen una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles. EFE

