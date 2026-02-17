EEUU destruye otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe y causa 11 muertos

Washington, 17 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe, a las que acusaba de participar en el narcotráfico, en un operativo que ha causado un total de 11 muertos.

Los tres ataques se han producido en el marco de la operación ‘Lanza del Sur’, que Washington implementa desde septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. EFE

asb/rcf