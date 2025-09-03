EEUU dice que ataque en el Caribe marca inicio de una misión contra carteles venezolanos

Washington, 3 sep (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que el ataque estadounidense en aguas del Caribe contra una lancha supuestamente del Tren de Aragua es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga controlados, según dijo, por el Gobierno de Venezuela.

«El presidente (Donald) Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no han hecho y a enviar esa señal clara al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela, no vamos a permitir este tipo de actividad», dijo en una entrevista a la cadena Fox News. EFE

