EEUU dice que podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global

Washington, 6 mar (EFE).- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sugirió este viernes que Washington podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas que está experimentando el petróleo tras el inicio de la guerra contra Irán.

Las declaraciones de Bessent, realizadas a la cadena Fox Business, llegan un día después de que el propio secretario del Tesoro anunciara una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar pudieran ser vendidos a refinerías en India, país al que Washington había pedido que dejara de comprar crudo de Rusia.

«Los indios han sido muy buenos actores. Les pedimos que dejaran de comprar petróleo ruso sancionado este otoño. Lo hicieron. Iban a sustituirlo por petróleo estadounidense, pero para aliviar la escasez temporal de petróleo en todo el mundo, les hemos dado permiso para aceptar el petróleo ruso», explicó hoy Bessent a Fox Business.

«Podríamos desautorizar otro petróleo ruso. Otra cosa que el (Departamento del) Tesoro puede hacer aquí es que hay cientos de millones de barriles de crudo sancionado en el agua, y en esencia, al liberarlos, el Tesoro puede generar oferta, y estamos analizando eso. Vamos a mantener un ritmo de anuncios de medidas para aliviar el mercado durante este conflicto», aseguró Bessent.

En febrero, Trump anunció tras hablar con el primer ministro de la India, Narendra Modi, que la nación asiática dejaría de comprar petróleo ruso para adquirir el de Venezuela y también hidrocarburos de EE.UU., una medida que consideró que ayudaría poner fin a la guerra en Ucrania al dañar las arcas rusas.

Los anuncios de Washington se producen en un momento marcado por los problemas de suministro energético que los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán han provocado al estrangular el estrecho de Ormuz.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (LNG).

Aunque Irán ha negado que haya cerrado el estrecho, su Guardia Revolucionaria ha advertido que los mercantes que pasen por allí «podrían ser atacados o hundidos».

Varias aseguradoras marítimas han cancelado o restringido cobertura por riesgos políticos para fletes en la región, lo que ha hecho que muchas navieras hayan optado por dejar a sus cargueros detenidos en el golfo Pérsico antes que arriesgarse a que crucen Ormuz sin cobertura adecuada.

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30 % y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido. EFE

