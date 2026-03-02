The Swiss voice in the world since 1935

EEUU dice que sus tres cazas fueron derribados por «fuego amigo» kuwaití

Redacción Internacional, 2 mar (EFE).- El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó este lunes de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron «por error» por «fuego amigo» kuwaití.

«Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE. UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes», informó el Centcom en un comunicado. EFE

