EEUU eleva a 2.600 dólares el incentivo para que migrantes salgan voluntariamente del país

Austin, 21 ene (EFE).- Estados Unidos anunció el miércoles que aumentará a 2.600 dólares el incentivo económico que ofrece a los migrantes que están en el país de manera irregular para que salgan voluntariamente o se «autodeporten».

Así lo anunció en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), donde se refirió a este aumento del incentivo -antes de 1.000 dólares- como un «regalo» con el motivo del aniversario desde que el republicano Donald Trump asumió la presidencia.

En el escrito, DHS aseguró que desde enero de 2025, 2,2 millones de personas que se encontraban en el país de forma irregular se han autodeportado voluntariamente, y que «decenas de miles» lo han hecho utilizando la aplicación de la CBP.

Sin embargo, estas cifras entregadas por DHS han sido cuestionadas por análisis de expertos en inmigración, ya que la agencia «no ha entregado datos» que las respalden.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en diciembre que ha deportado a un total de 622.000 personas desde que Trump asumió el cargo.

Un análisis del centro Brookings publicado la semana pasada, sin embargo, pone en cuestión esta cifra y estima que el número es real es mucho menor, entre 310.000 y 350.000 expulsiones.

Está por debajo de las 778.000 repatriaciones realizadas en el último año fiscal completo de la administración de Biden y muy lejos de la promesa del equipo de Trump de alcanzar un millón de deportaciones por año. EFE

aaca/asb/ajs