EEUU envió de contrabando miles de terminales Starlink a Irán tras represión de protestas

Nueva York, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos suministró de forma clandestina unos 6.000 terminales de internet satelital Starlink a Irán tras la brutal represión del régimen contra las manifestaciones el mes pasado, informó en las últimas The Wall Street Journal (WSJ).

Según el rotativo, esta es la primera vez que Washington envía directamente estos equipos de la empresa de Elon Musk a Irán.

Poseer una de las terminales Starlink es ilegal en Irán y conlleva una pena de prisión de varios años.

El Departamento de Estado había adquirido cerca de 7.000 terminales Starlink entre finales del año pasado y enero de 2026, anota el WSJ, que cita a funcionarios estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba al tanto de las entregas, según informaron al diario las autoridades, pero desconocían si él o alguien más aprobó directamente el plan.

Irán ha acusado a EE.UU., sin pruebas, de participar en el fomento de la disidencia popular y en la organización de las manifestaciones nacionales del mes pasado en el país.

Estados Unidos, por su parte ha negado cualquier conexión con el levantamiento.

No obstante, según confirmó el mes pasado la Casa Blanca, Trump y Musk hablaron sobre garantizar que los iraníes pudieran usar Starlink para acceder a internet durante las protestas. EFE

