EEUU impedirá «de una manera u otra» que Irán tenga armas nucleares, según Wright

1 minuto

París, 18 feb (EFE).- Estados Unidos impedirá que Irán se dote de armas nucleares «de una manera u otra», aseguró este miércoles el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, quien este miércoles y mañana jueves participa en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en París.

«De una manera u otra, vamos a poner fin, a disuadir la marcha de Irán hacia el arma nuclear», afirmó en declaraciones a la prensa en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se celebra la ministerial de la AIE.

Wright consideró «totalmente inaceptable» la pretensión de Teherán de hacerse con armas nucleares. «Han sido muy claros sobre lo que harían con las armas nucleares. Es totalmente inaceptable», subrayó.

Irán y Estados Unidos concluyeron la víspera en Ginebra una breve ronda de negociaciones nucleares de tres horas y media, mediada por Omán. Las conversaciones, indirectas, abordaron cuestiones técnicas sobre el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares.

Washington insistió en incluir el programa de misiles balísticos iraní, lo que Teherán rechazó, evidenciando amplias diferencias. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, lideró la delegación de su país, mientras que el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, representaron a Estados Unidos. EFE

cat/lmpg/ah