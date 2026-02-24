EEUU levanta alerta de seguridad para sus ciudadanos en México tras muerte de «El Mencho»

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La embajada de EE. UU. en México levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos en el país, una vez que el transporte y el comercio están volviendo a la normalidad después de la ola de violencia desatada por la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades señalaron que “el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero”, y añadieron que los ciudadanos de EE.UU. “ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares”.

La alerta surgió después de que el domingo un operativo para detener a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, derivó en una ola de bloqueos de carreteras, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se registraron en al menos una decena de estados del país y causaron la muerte de 25 militares.

La embajada de EE. UU. precisó que el personal del Gobierno estadounidense que se encuentra en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana (Baja California, noroeste) está sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas.

Asimismo, el personal estadounidense en el estado de Jalisco y en Monterrey (Nuevo León, norte) tiene instrucciones de permanecer dentro de las áreas metropolitanas donde se encuentra asignado.

La embajada estadounidense indicó que los vuelos han vuelto a la normalidad en Guadalajara y que varias aerolíneas programaron vuelos adicionales este 24 de febrero en Puerto Vallarta, mientras que ambos aeropuertos “son seguros y cuentan con servicios disponibles”.

Respecto a la situación en carreteras, señaló que no existen reportes de cierres, aunque algunas vías en Jalisco, incluidas rutas entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no han sido reabiertas completamente.

Asimismo, la embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas, seguir la información de medios locales y atender las indicaciones de las autoridades mexicanas, además de comunicarse con familiares para informar sobre su ubicación y estado.

Oseguera Cervantes murió en un enfrentamiento con fuerzas militares durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países. EFE

