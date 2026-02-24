EEUU levanta la alerta de seguridad para sus ciudadanos en México

1 minuto

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La embajada de EE. UU. en México levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos en el país, una vez que el transporte y el comercio están volviendo a la normalidad después de la ola de violencia desatada en varias zonas del país por la muerte de El Mencho, el narcotraficante más buscado del país.

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades señalaron que “el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero”, y añadieron que los ciudadanos de EE.UU. “ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares”.

El pasado domingo, en Jalisco (oeste), en una operación del ejército mexicano, en colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, resultó abatido el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho» y sus partidarios provocaron disturbios en los que murieron 25 militares. EFE

csr/afs/lss