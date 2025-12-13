EEUU levanta las sanciones contra un juez de la corte suprema brasileña

Estados Unidos levantó el viernes las sanciones contra el influyente juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes, que encabezó el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Las sanciones formaban parte de una serie de acciones punitivas tomadas contra Brasil por el gobierno del presidente Donald Trump, quien calificó el juicio contra su aliado Bolsonaro como una «caza de brujas».

Moraes fue sancionado por el Departamento del Tesoro en julio y unos meses después fue incluida su esposa, Viviane Barci.

Las sanciones contra la pareja fueron levantadas tras esfuerzos para reparar los lazos diplomáticos entre Brasil y Estados Unidos, un golpe para Bolsonaro y su familia que habían hecho intenso lobby por las medidas.

Un alto funcionario del gobierno de Trump dijo a la AFP que «continuar la designación es inconsistente con los intereses de política exterior estadounidenses».

Moraes celebró el viernes el levantamiento de las sanciones en un evento en Brasilia, en presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

«Yo creía, y sigo creyendo (…) que la verdad, en el momento en que llegara a las autoridades estadounidenses, prevalecería», dijo Moraes. «Y la verdad, con el empeño del presidente Lula y todo su equipo, prevaleció».

«El Poder Judicial brasileño no se doblegó ante amenazas, coacciones, y no se doblegará. Y continuó con imparcialidad, seriedad y coraje», agregó el magistrado.

– Negociaciones –

Tras meses de animosidad, Trump y Lula mantuvieron su primera reunión oficial en octubre en Malasia, lo que desató una intensa ronda de negociaciones entre diplomáticos.

Como resultado, el gobierno de Trump el mes pasado eximió a exportaciones brasileñas clave de un arancel del 40% que había impuesto en respuesta al juicio a Bolsonaro.

Los lazos entre Estados Unidos y Brasil se habían deteriorado incluso antes del juicio por decisiones judiciales de Moraes para regular las redes sociales, incluyendo el bloqueo temporal de la plataforma X de Elon Musk y cuentas de usuarios populares entre voces conservadoras.

Al imponer las sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que Moraes se había «arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil».

– «Pesar» en la familia Bolsonaro –

Bolsonaro cumple una condena de 27 años desde noviembre, tras ser declarado culpable de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo después de las elecciones de 2022.

Su hijo Eduardo, un legislador federal, se radicó en Estados Unidos a principios de este año después de meses viajando de ida y vuelta desde Brasil para hacer lobby por sanciones contra funcionarios judiciales.

En septiembre fue imputado por el delito de «coacción» por sus supuestos esfuerzos para influir en el resultado del juicio por golpismo contra su padre.

En una declaración en redes sociales, Eduardo dijo que la decisión de levantar las sanciones a Moraes fue recibida «con pesar».

Señaló que «la falta de cohesión interna y el insuficiente apoyo a las iniciativas dirigidas en el exterior contribuyeron al agravamiento de la situación actual».

«Estamos agradecidos por el apoyo que el presidente Trump demostró a lo largo de este camino y por la atención que dedicó a la grave crisis de libertades que asola Brasil», añadió.

El viernes, el alto funcionario del gobierno de Trump valoró positivamente la aprobación de un proyecto de ley por la cámara baja de Brasil, dominada por partidarios de Bolsonaro, que podría reducir considerablemente la condena de prisión del exmandatario.

