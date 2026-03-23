EEUU logra acuerdo con TotalEnergies para cambiar energía eólica por gas

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La administración Trump y TotalEnergies firmaron el lunes un acuerdo para reembolsar al gigante energético francés casi mil millones de dólares, como compensación por el abandono de sus proyectos eólicos marinos en Estados Unidos, para reemplazarlos por inversiones en petróleo y gas.

Se trata de un acuerdo beneficioso para ambas partes, resumió el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, en el primer día de la conferencia energética CERAWeek en Houston, Texas. El anuncio fue realizado conjuntamente por el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y Pouyanné, quien firmó el acuerdo en una conferencia de prensa celebrada en el lugar.

TotalEnergies había obtenido dos concesiones para parques eólicos marinos (frente a las costas de Nueva York y Carolina del Norte) en 2022, antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, por 928 millones de dólares en regalías. Sin embargo, suspendió estos proyectos a finales de 2024 debido a la hostilidad de la nueva administración hacia la energía eólica marina.

«Con este acuerdo, permitimos que esta importante empresa redirija esos fondos del Tesoro hacia una producción de gas natural y petróleo fiable, segura y rentable», declaró Burgum, cuyo despacho administra los recursos naturales.

«Esta administración cree en la realidad energética, no en fantasías climáticas», añadió.

El presidente de Estados Unidos, escéptico del cambio climático y defensor de la explotación petrolera, intentó bloquear los cinco proyectos de parques eólicos marinos más avanzados en nombre de la seguridad nacional, pero hasta ahora sus esfuerzos han fracasado, ya que los tribunales federales han permitido que continúen.

El director ejecutivo francés explicó el lunes que había optado por innovar y ser «pragmático» negociando con la administración Trump, en lugar de emprender acciones legales como hicieron otras empresas europeas, como Orsted y Equinor.

En la práctica, el grupo recuperará cada dólar invertido y destinará la cantidad equivalente a acelerar, principalmente, proyectos de gas natural licuado (GNL) en Estados Unidos, como la construcción de la planta de GNL de Rio Grande, con una capacidad de 29 millones de toneladas, y a la generación de electricidad.

«En Estados Unidos, donde se dispone de enormes recursos y vastas extensiones de terreno para la producción de electricidad, la energía eólica marina no es la opción más económica», afirmó Pouyanné.

– Principal exportador estadounidense de GNL –

Por el contrario, argumentó que era mejor destinar el capital estadounidense a los medios más eficientes de producción de electricidad: centrales eléctricas de gas, pero también paneles solares y baterías.

El grupo afirma ser el quinto mayor productor de electricidad renovable en Estados Unidos, con 10 GW de capacidad renovable instalada y en funcionamiento en territorio estadounidense (solar, eólica terrestre y baterías), además de otros 20 GW en desarrollo.

Pero, sobre todo, el acuerdo permite a TotalEnergies consolidar su posición como principal exportador de GNL estadounidense, con 19 millones de toneladas exportadas en 2025, lo que representa el 18% de la producción estadounidense, de las cuales 14 millones de toneladas se destinaron a Europa.

«Estas inversiones contribuirán así a proporcionar a Europa el GNL que necesita», destacó Pouyanné en un comunicado de prensa, pero también a «suministrar gas» a las centrales eléctricas y, por lo tanto, a satisfacer la enorme demanda de electricidad de los «centros de datos en Estados Unidos».

TotalEnergies también firmó recientemente un acuerdo para exportar 2 millones de toneladas anuales del futuro proyecto de GNL de Alaska durante 20 años.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, Europa ha recurrido intensamente al GNL estadounidense (gas transportado en estado líquido por barco) para compensar la interrupción de sus suministros por gasoducto desde Rusia.

Para 2025, Estados Unidos representaba el 26% del total de las importaciones de gas de la UE (GNL y gasoducto), solo superado por Noruega.

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