EEUU marca territorio ante China «sin buscar un cambio real en Venezuela», según experta

Rosa Díaz

Redacción internacional, 10 ene (EFE).- La incursión de Estados Unidos en Venezuela y las amenazas posteriores a otros países latinoamericanos son principalmente «un mensaje para China y Rusia» y una manera de «marcar territorio» que «no buscan un cambio real» en Venezuela, según dijo a EFE la investigadora para América Latina del centro español de estudios internacionales CIDOB, Anna Ayuso.

En su opinión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «no tenía un plan para el día después» de la operación militar que capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado día 3, porque «controlar» Venezuela no era su principal objetivo.

La simbólica persecución del petrolero ruso

La reciente persecución en el mar durante dos semanas de un petrolero ruso por parte de tropas estadounidenses simboliza con especial claridad el auténtico significado de la operación militar en Venezuela, según Ayuso, porque «es un mensaje» a Rusia, a la que acusa de tener una flota fantasma que transportar crudo de Venezuela, y a China, que es el principal receptor.

La protesta de Rusia a la captura del petrolero el pasado 7 de enero «fue tibia porque no quiere enfrentarse con Estados Unidos por Venezuela, pero poco después lanzó un misil balístico hipersónico sobre Ucrania, en lo que puede interpretarse como un reparto de esferas de influencia», según la investigadora, que alerta que «esta dinámica es un peligro para Europa».

La incursión en Venezuela también es significativa como demostración de que «Estados Unidos es capaz de cumplir sus amenazas» y lanza «un aviso» a los países que se resisten a plegarse a sus intereses.

Las reticencias de las petroleras a invertir en Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU, Marcos Rubio, presentó el pasado 7 de enero un plan en tres fases -estabilización, recuperación y transición política- que, sobe el papel, da a entender que se abre un camino hacia un cambio de régimen en Venezuela, pero en la práctica los pasos que Estados Unidos está dando «se centran en el control de los recursos», de acuerdo con la experta.

«Estados Unidos no quiere embarcarse en una incursión militar en territorio venezolano en la que pueda haber bajas norteamericanas, de manera que ha optado por dejar el poder en manos del chavismo y exigirle que se pliegue a sus intereses económicos», según la investigadora.

«Si los dirigentes venezolanos responden a las demandas norteamericanas el sistema puede ser sostenible durante un tiempo limitado, pero es difícil de mantener internamente y es previsible que la represión aumente y la inestabilidad crezca», añade.

Tampoco el control de los recursos es un objetivo fácil, según la experta, porque «sin garantías de un Gobierno estable las empresas van a ser reacias a invertir» los 100.000 millones de dolares que Donald Trump dice que son necesarios «obtener una buena rentabilidad» del petroleo venezolano.

Colombia, México y Groenlandia

La incursión en Venezuela ha ido seguida de amenazas a Colombia, México y Groenlandia por parte de Trump, en lo que, según Ayuso, vuelve a ser una manera de reafirmar su autoridad.

«Es improbable que Estados Unidos entre en México, una democracia legitimada con la que comparte frontera, intereses y acuerdos -defiende-. Lo que puede pasar es que fuerce al país a realizar operaciones conjuntas contra el narcotráfico en territorio mexicano».

«Colombia también tiene un presidente democráticamente elegido y Trump no puede tratar a (Gustavo) Petro como a Maduro -argumenta-, pero Colombia tiene elecciones dentro de cinco meses».

«Latinoamérica está dividida entre los países que han aplaudido la incursión en Venezuela, los que se han puesto de perfil y los que la han criticado, aunque sin entrar en la confrontación», destaca.

La balanza de momento se inclina hacia la izquierda por el peso de México, Colombia y Brasil, pero «el movimiento de extrema derecha que se extiende por Latinoamérica puede cambiar los equilibrio de poderes», facilitando el camino de Trump hacia su objetivo de que el hemisferio occidental quede claramente bajo su influencia.

«Será interesante ver que pasa en las próximas elecciones en los diferentes países latinoamericanos llamados a las urnas», concluye Ayuso. EFE

