EEUU mata a 14 presuntos narcos en ataques contra cuatro lanchas en el Pacífico

Las fuerzas estadounidenses mataron a 14 presuntos narcos en ataques que contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, dijo el martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo que eleva el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington a al menos 57.

El gobierno de Donald Trump comenzó a realizar los ataques —que los expertos consideran ilegales— a principios de septiembre y ya ha destruido al menos 14 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

«Un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados (…) con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños», dijo Hegseth en una publicación en X sobre los ataques realizados el lunes.

«Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos», añadió.

La publicación del jefe del Pentágono incluye un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos, embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.

Hegseth afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos inició «inmediatamente» la búsqueda del único sobreviviente de los ataques, y que las autoridades mexicanas «aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate». No especificó qué le sucedió al sobreviviente ni si fue encontrado.

«Los rastrearemos, los conectaremos con redes y luego los cazaremos y los eliminaremos», declaró Hegseth sobre los narcotraficantes.

Estados Unidos dispuso un importante aumento de fuerzas militares en Latinoamérica, que según afirma tiene como objetivo combatir el narcotráfico. En la regióin desplegó siete buques de guerra de la Marina, así como aviones de combate furtivos F-35, y envió al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford.

La campaña antinarcóticos de Washington aumentó las tensiones regionales. Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Según Caracas, el gobierno de Trump busca «fabricar un conflicto» para justificar una invasión.

