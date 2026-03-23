EEUU mata a dos presuntos narcos en nuevo ataque a lancha en el Pacífico

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Estados Unidos mató a dos presuntos narcotraficantes que viajaban en una lancha en el Pacífico oriental, informaron autoridades estadounidenses el viernes.

El ataque del jueves alcanzó a una «embarcación de bajo perfil (que) navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», señaló el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en una publicación en X.

El SOUTHCOM no proporcionó una cifra de muertos, aunque describió el ataque como «letal», y añadió que la Guardia Costera fue notificada «de inmediato» para que comenzaran las tareas de búsqueda de tres sobrevivientes.

Un portavoz de la Guardia Costera informó después de que recibió una advertencia del SOUTHCOM sobre «tres individuos en peligro en el océano Pacífico».

Un barco guardacostas llegó a la zona del ataque «y recuperó dos personas muertas y un sobreviviente del agua», explicó el portavoz, que añadió que los cuerpos de los dos fallecidos y el superviviente fueron entregados a las autoridades de Costa Rica.

Estados Unidos comenzó en septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en los que han muerto más de 150 presuntos narcotraficantes.

El presidente Donald Trump insiste en que está en guerra con los «narcoterroristas» que operan en América Latina.

En ningún caso ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.

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