EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por «graves riesgos»

2 minutos

Washington, 2 mar (EFE).- El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a «graves riesgos» para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda «salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad» de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio.

A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la embajada, lo que ha obligado a intervenir a la policía.

Algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.

La embajada estadounidense en Líbano, por ejemplo, insta a los estadounidenses abandonar el país «ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles» ya que la situación de seguridad «es inestable e impredecible».

«Recomendamos a quienes decidan no salir (del país) que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más», añade el mensaje de la legación estadounidense en Líbano.

Los ataques iniciados el sábado por EE.UU. e Israel contra Irán han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otras figuras de la cúpula de la república islámica y el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho hoy que la operación podría durar más de cinco semanas. EFE

asb/cpy