EEUU pide diálogo entre los kurdos y las autoridades sirias tras combates en Alepo

afp_tickers

3 minutos

Estados Unidos instó este sábado al gobierno sirio y a las fuerzas kurdas a retomar el diálogo, tras varios días de combates en Alepo que obligaron a decenas de miles de personas a dejar sus hogares.

Los enfrentamientos en esta ciudad del norte de Siria entre el gobierno central y los kurdos, que controlan parte del noreste del país, causaron al menos 21 civiles muertos desde el martes, según fuentes de ambos bandos.

También provocaron alrededor de 155.000 desplazados, en su mayoría habitantes de los barrios kurdos, según las autoridades.

Estos combates, los más violentos en Alepo desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, estallaron mientras ambas partes tienen dificultades para aplicar un acuerdo alcanzado en marzo para integrar las instituciones de la administración autónoma kurda y a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el nuevo Estado.

Las autoridades anunciaron que los combatientes kurdos atrincherados en un barrio de Alepo se habían rendido y que estaban evacuando a los combatientes hacia la zona autónoma del noreste de Siria. Unas afirmaciones «totalmente falsas», según las fuerzas kurdas.

Desde Damasco, el emisario estadounidense, Tom Barrack, llamó a la «moderación» y exigió el cese de las hostilidades, tras haberse reunido con el presidente sirio Ahmed al Sharaa.

Tras tomar el control de Ashrafieh, el otro barrio en manos de los kurdos, el ejército sirio anunció el «cese de todas las operaciones militares en Sheij Maqsud y, más tarde, el traslado de combatientes desde ese barrio hacia el territorio autónomo kurdo, más al este.

Un corresponsal de la AFP vio al menos cuatro autobuses verdes con combatientes a bordo, escoltados por las fuerzas de seguridad.

Aún así, las fuerzas kurdas afirmaron que los combates continúan, negando la versión «sin fundamento» de las autoridades y asegurando que cuentan «seguir resistiendo».

El viernes, al igual que en días anteriores, el ejército permitió a los civiles utilizar dos «corredores humanitarios» para salir de los barrios kurdos.

Damasco había llamado el viernes a las fuerzas kurdas a abandonar la ciudad, prometiéndoles trasladarlas de forma segura a las zonas controladas por las FDS en el noreste del país.

Pero los combatientes atrincherados en Sheij Maqsud rechazaron cualquier rendición.

Las FDS, que fueron punta de lanza en la lucha contra los yihadistas del grupo Estado Islámico en Siria, cuentan con el respaldo de Washington, que también apoya a Ahmed al Sharaa.

Los combates han hecho temer una escalada regional, pues Turquía se dijo dispuesta a intervenir junto a las fuerzas sirias, en tanto Israel tomó partido por los kurdos.

bur-lk/at/anb/mab-jvb/eg