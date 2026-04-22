EEUU prorroga exención de sanciones que permite la venta de petróleo ruso

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Washington, 22 abr (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles que había prorrogado una exención de sanciones que permite la venta de petróleo ruso, después de que más de diez países lo solicitaran durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebradas la semana pasada en Washington.

Bessent, que compareció en una audiencia en el Senado, había afirmado a principios de la semana pasada que la exención no se prorrogaría, pero el viernes por la noche, el Tesoro cambió de rumbo y anunció una nueva prórroga de 30 días que autoriza la venta de petróleo ruso.

El secretario del Tesoro abordó también en su comparecencia en el Senado el asunto del alza en los precios de la gasolina, otro de los asuntos más delicados derivados de la guerra en Irán, que empezó el pasado 28 de febrero y que se acerca a los dos meses.

Bessent afirmó que los precios de la gasolina podrían ser «más bajos» que antes de que empezara el conflicto bélico cuando acabe la guerra, que ahora se encuentra en un alto el fuego indefinido y pendiente de las conversaciones que podrían retomarse esta semana en Pakistán.

Actualmente, el precio promedio de un galón de gasolina en los Estados Unidos supera los cuatro dólares, cifra que representa un aumento respecto a los 2,98 dólares registrados a finales de febrero, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

Por otra parte, Bessent aseguró que Estados Unidos podría brindar ayuda financiera a Emiratos Árabes Unidos en forma de un canje de divisas, ya que la guerra ha dañado la economía de países que dependen del estrecho de Ormuz para transportar petróleo, su principal entrada de dólares.

El secretario del Tesoro señaló que Emiratos y otros países del Golfo y Asia han preguntado a Washington sobre la posibilidad de realizar dicho canje, que, según afirmó, evitaría la venta desordenada de activos estadounidenses a medida que estos países buscan asegurar su acceso a los dólares.

«La línea de canje beneficiaría tanto a los EAU como a Estados Unidos», afirmó Bessent. EFE

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