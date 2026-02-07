EEUU quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio, según Zelenski

Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Los estadounidenses quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, «de aquí al inicio del verano (boreal), en junio», declaró el viernes a periodistas Zelenski, cuyas palabras estaban bajo embargo hasta el sábado.

Washington «propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana», detalló, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses.

Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales.

Rusia, que lanzó su ejército a la ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk, en el este del país, amenazando con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania que considera que ceder terreno alentaría a Rusia.

Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga por que Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en «zona económica libre» donde ninguna de las dos partes ejerza control militar.

«Si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y fiables», estimó Zelenski.

– Cortes de electricidad –

Los dos bandos tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre la cuestión de la central nuclear de Zaporiyia (sur), ocupada por Moscú desde el inicio de la invasión.

A lo largo de las negociaciones, Rusia lanzó oleadas de ataques mortales contra Ucrania, como el del sábado por la mañana contra su red energética, que provocó cortes de electricidad en gran parte del país, anunció la compañía eléctrica ucraniana.

«Rusia lleva a cabo un nuevo ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana», declaró Ukrenergo en Telegram.

«Debido a los daños causados por el enemigo, se aplicaron cortes de emergencia en la mayoría de las regiones», añadió el proveedor, precisando en su mensaje hacia las 05H15 GMT que el ataque estaba en curso.

Desde hace meses Rusia lleva a cabo una campaña de bombardeos contra la red energética ucraniana, provocando la peor crisis de este sector desde el inicio de la invasión en 2022. Cientos de miles de hogares ucranianos quedaron a oscuras y en el frío en varias ocasiones.

El sábado por la mañana, las autoridades informaron de cortes de electricidad, especialmente en Kiev, ciudad particularmente afectada en las últimas semanas.

Las temperaturas descendieron hasta los −5°C en la capital a primera hora de la mañana y se espera que sigan bajando durante el fin de semana, hasta alcanzar los −20°C el lunes.

También se registraron explosiones y cortes de electricidad en el oeste del país.

Kiev se vio obligada a solicitar ayuda de emergencia a la vecina Polonia el sábado tras estos bombardeos.

Estos nuevos ataques se producen un día después de unos disparos en Moscú que hirieron a un alto responsable de la inteligencia militar rusa, el general Vadim Alexeiev.

Rusia, que niega haber atacado a civiles, atribuyó este ataque a Kiev, que por el momento no hizo comentarios.

