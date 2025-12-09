EEUU sanciona a una red acusada de reclutar militares colombianos para combatir en Sudán

2 minutos

Washington, 9 dic (EFE).- Estados Unidos impuso sanciones este martes a una red transnacional acusada de reclutar a militares colombianos retirados y entrenar a soldados, entre ellos niños, para luchar junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la guerra de Sudán.

Según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado, se ha sancionado a cuatro individuos y cuatro entidades que formaban parte de la red, que estaba compuesta principalmente por ciudadanos y empresas colombianas.

El texto indica que, desde al menos 2024, cientos de exmilitares procedentes de Colombia han viajado a Sudán para luchar junto a las FAR.

“Las FAR han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluyendo bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de los grupos terroristas”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

El Departamento de Estado añadió que estos combatientes han participado en batallas en todo Sudán, la más reciente en la ciudad de Al Fasher.

Entre los sancionados destacan Álvaro Quijano Becerra, un militar colombiano retirado, y su esposa, Claudia Oliveros Forero, así como la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), fundada por el militar.

También la corporación Maine Global, con sede en Bogotá, y su director, de nacionalidad española-colombiana, Mateo Duque Botero.

Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita, conocidos como el Cuarteto para Sudán, propusieron a principios de noviembre un plan para una tregua de tres meses seguida de ,de paz, pero fue rechazada tanto por el Ejército como por las FAR.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta con el desplazamiento interno y externo de más de 13 millones de personas, según la ONU. EFE

