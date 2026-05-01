EEUU sanciona al expresidente de Congo por vínculos con rebeldes

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Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra Joseph Kabila, expresidente de la República Democrática del Congo, acusado de apoyar a rebeldes vinculados a Ruanda que controlan amplias zonas del país.

Se trata de la última medida de Washington contra Ruanda o sus partidarios por incumplir un acuerdo de paz anunciado por Donald Trump en diciembre en presencia de los líderes de los dos países.

«El presidente Trump está allanando el camino hacia la paz en la República Democrática del Congo, y ha dejado claro que quienes sigan sembrando la inestabilidad deberán rendir cuentas», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado al que tuvo acceso en primicia la AFP.

«El Tesoro seguirá utilizando toda su gama de herramientas para respaldar la integridad de los Acuerdos de Washington».

Kabila sucedió en 2001 a su padre, tras ser asesinado, como presidente de este estado con un largo historial de conflictos. Permaneció en el cargo hasta 2019, tras extender su mandato más allá de lo permitido por la Constitución.

Tras varios años exiliado, reapareció el año pasado en Goma, una ciudad del este de la República Democrática del Congo controlada por el grupo rebelde M23, que tiene su base en Ruanda.

El año pasado, un tribunal militar condenó en ausencia a Kabila por traición y otros cargos relacionados con su papel en el grupo rebelde.

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