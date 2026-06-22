EEUU suspende sus sanciones al petróleo iraní

afp_tickers

Compartir

5 minutos

Estados Unidos anunció este lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Todas las transacciones» que antes estaban «prohibidas» relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní «están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01», hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del Departamento estadounidense del Tesoro.

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril -tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra-, cayó a 77,5 dólares tras el anuncio este lunes. Cerró a 77,90.

En Washington, el presidente Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz, el paso crucial para gran parte del petróleo del mundo, está ahora «totalmente abierto» a la navegación. Irán había cerrado esta vía marítima al inicio de la guerra, provocando un golpe a la economía mundial.

«Estamos negociando -veremos cómo resulta todo eso-, pero tenemos dos cosas», dijo Trump. «Tenemos un estrecho abierto y tenemos un país que nunca tendrá un arma nuclear», zanjó.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques, seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

«Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso», declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Lo calificó de «primer paso hacia la desnuclearización permanente».

Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que se produjo «una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se trataron detalles» y las conversaciones sobre ese asunto no han empezado.

– «Avances alentadores» –

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

El acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Pero los dirigentes israelíes discrepan. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que sus «soldados desplegados en el sur del Líbano disponen de una libertad de acción total para neutralizar cualquier amenaza directa o potencial contra ellos o contra los habitantes del norte» de Israel.

«El ejército israelí no está sujeto a ninguna restricción en este asunto», añadió sobre sus tropas, que combaten al movimiento proiraní Hezbolá.

Pakistán y Catar, como países mediadores, aseguran que Teherán y Washington establecieron líneas de comunicación para atajar las hostilidades en territorio libanés y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

En el frente libanés, se creó una célula de gestión del conflicto en ese país.

Desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes en Líbano han matado a 4.106 personas, según el último balance del Ministerio libanés de Salud. En el mismo periodo de tiempo, el ejército israelí reportó el deceso de 36 militares.

Además, más de 11.000 edificios del sur de Líbano quedaron «completamente destruidos» por la guerra, indicaron este lunes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Líbano, un instituto público.

Ambas entidades evaluaron en 1.380 millones de dólares el coste de los daños causados por el conflicto.

«La incansable mediación pakistaní y catarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano», comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, tras la cita en Suiza.

«Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se levantan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán», agregó.

JD Vance prometió no obstante que su país se asegurará de que el descongelamiento de activos «no [contribuya] a financiar el terrorismo».

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio viajará de martes a jueves a Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, según su oficina.

Y el equipo de negociadores iraníes acudirá a Omán para hablar sobre la gestión del estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias Irna.

Teherán había mencionado la posible aplicación de «tarifas» para los barcos que deseen transitar por esta vía.

bur-dcp/dc/mas-jvb-erl/ahg/mr/nn