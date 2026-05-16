EEUU y Nigeria afirman haber matado a un jefe del grupo Estado Islámico

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Estados Unidos y Nigeria afirmaron haber matado a un dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en una operación conjunta en este país africano azotado por la violencia yihadista.

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente «bandidos», que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.

«Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo», afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.

En su red Truth Social, Trump dijo que «el terrorista más activo del mundo» fue eliminado en «una misión meticulosamente planificada y muy compleja» y siguiendo sus órdenes.

Nacido en 1982, Abu Bilal al Minuki era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

«Con su eliminación, las capacidades operativas del EI en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas», aseguró Trump.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, y su ejército confirmaron el sábado la información.

«Nuestras fuerzas armadas nigerianas, determinadas y en estrecha colaboración con las fuerzas armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico», declaró Tinubu en un comunicado.

El ejército nigeriano describió a Abu Bilal al Minuki como un «alto cargo del Estado Islámico y uno de los terroristas más activos del mundo».

Trump sostiene que los cristianos de Nigeria son «perseguidos» y víctimas de un «genocidio» perpetrado por «terroristas».

Abuya y la mayoría de los expertos lo niegan categóricamente, ya que la violencia afecta indistintamente a cristianos y musulmanes.

El ejército estadounidense, en coordinación con las autoridades nigerianas, llevó a cabo en Navidad bombardeos en el estado de Sokoto, dirigidos según Washington contra yihadistas del Estado Islámico.

Desde entonces, ambos países han reforzado su cooperación militar.

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