EEUU y Ucrania celebran conversaciones «productivas» en Miami, pero sin avances

Los enviados especiales de Estados Unidos y Ucrania publicaron un comunicado conjunto en el que celebraron conversaciones «productivas y constructivas» en Miami, pero sin avance aparente en los esfuerzos para terminar la guerra con Rusia.

Altos representantes de Ucrania y Rusia, así como de aliados europeos de Kiev, han estado los últimos tres días en el sur de Florida para una serie de conversaciones separadas organizadas por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff.

A pesar de una oleada de reuniones de alto nivel en las últimas semanas, no ha habido señales claras de resoluciones inminentes a los principales obstáculos para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

La ofensiva diplomática llegó después de que Washington presentara el mes pasado un plan de 28 puntos que fue ampliamente visto como un eco de las exigencias del Kremlin.

Desde entonces, ha sido reformulado tras la participación de Ucrania y Europa, aunque su contenido no se ha hecho público.

«La delegación ucraniana celebró una serie de reuniones productivas y constructivas con socios estadounidenses y europeos», dijeron en declaraciones separadas Witkoff y el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, en X.

Señalaron que una reunión bilateral entre Estados Unidos y Ucrania se centró en desarrollar y alinear posiciones sobre «cuatro documentos clave»: un «plan de 20 puntos», un «marco de garantías de seguridad multilaterales», un «marco de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania» y un «plan económico y de prosperidad».

«Se prestó especial atención a discutir los cronogramas y la secuencia de los próximos pasos», afirmaron, sin anunciar más reuniones.

Asesores de seguridad nacional de los aliados europeos de Kiev «también se sumaron a las discusiones para alinearse en un enfoque estratégico compartido entre Ucrania, Estados Unidos y Europa», añadieron los comunicados.

La presidencia rusa afirmó, por voz de su asesor diplomático, Yuri Ushakov, que no se estaba preparando una reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, mientras que los ucranianos habían señalado que Washington había hecho una propuesta en ese sentido.

– Posiciones en Florida –

Sin embargo, el enviado ruso Kirill Dmitriev estuvo en el sur de Florida y se cree que se reunió con la delegación estadounidense, que incluye al magnate inmobiliario Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner.

Un video en medios estatales rusos mostró a Dmitriev llegando en caravana al club de golf de lujo Shell Bay de Witkoff.

El Kremlin dijo el domingo que las recientes propuestas de cambios al plan para poner fin a la guerra eran inviables.

Dmitriev «debería recibir información sobre lo que han elaborado los estadounidenses y los europeos» en el plan y reportarlo luego a Moscú, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la televisión estatal.

Moscú, que invadió Ucrania en febrero de 2022, considera a Europa como pro-guerra y sostiene que su participación en las conversaciones solo las obstaculiza.

Si bien se sabe poco de los últimos planes de paz, es probable que se espere que Kiev ceda algo de territorio —una perspectiva rechazada por muchos ucranianos— a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos.

Aunque los enviados de Moscú y Kiev estaban en la ciudad, el Kremlin descartó previamente conversaciones trilaterales. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, describió anteriormente las conversaciones como «constructivas» y dijo que avanzaban «a un ritmo bastante rápido».

No obstante, advirtió que «mucho depende de si Rusia siente la necesidad de poner fin a la guerra de verdad». También calificó esta semana de «histórica» para Ucrania y agradeció a Europa por comprometer 100.000 millones de dólares de financiación durante los próximos dos años.

– La guerra continúa –

Las tropas de Moscú han estado avanzando de forma constante en el frente oriental en los últimos meses.

Putin elogió el viernes las ganancias territoriales del ejército ruso y amenazó con más en las próximas semanas.

«En la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania», escribió Zelenski en X.

La región de Odesa y el sur del país han sido «los más afectados», añadió. En Odesa, los ataques implacables causaron estragos en puertos, puentes e instalaciones energéticas, matando a ocho personas el sábado.

Mientras en la región fronteriza de Sumi, el ejército ucraniano lucha por repeler una incursión de las tropas rusas.

Ucrania dijo que 50 personas fueron trasladadas por la fuerza a Rusia.

«Los invasores rusos se robaron a cinco decenas de civiles, la mayoría mujeres ancianas, de una pequeña localidad de Grabovske» el jueves, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Andrii Sibiga.

Rusia no comentó oficialmente sobre el asunto.

