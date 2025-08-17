The Swiss voice in the world since 1935

Egipto afirma que países contactados para acoger a palestinos han rechazado estos planes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Cairo, 17 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Egipto afirmó este domingo que todos los países que supuestamente han sido contactados para recibir a los palestinos de la Franja de Gaza «han manifestado su rechazo a estos planes reprensibles» destinados a expulsar a la población del devastado enclave.

«Egipto señala que sus contactos con los países que, según se informa, han aceptado recibir a palestinos han manifestado su rechazo a estos planes reprensibles», dijo el departamento en un comunicado, sin hacer mención a las naciones con las que ha mantenido conversaciones.

Según fuentes israelíes citadas por medios estadounidenses en la última semana, Israel habría establecido contacto con Sudán del Sur, Somalilandia, Etiopía, Libia o Indonesia para que acojan un buen número de palestinos de Gaza a cambio de ayuda financiera.

Algunos países, como Sudán del Sur, han rechazado estas informaciones y han condenado públicamente los intentos de Israel de desplazar a la fuerza a los palestinos.

«Egipto reitera su rechazo categórico al desplazamiento de palestinos y llama a los países a no participar en este atroz crimen», señaló el comunicado, que añadió que El Cairo ha seguido «con profunda preocupación los recientes informes sobre consultas israelíes con algunos países para aceptar el desplazamiento de palestinos».

Según la nota, «esto forma parte de una inaceptable política israelí destinada a vaciar las tierras palestinas de sus habitantes, ocuparlas y liquidar la causa palestina».

«Egipto también afirma que no aceptará ni participará en dicho desplazamiento, considerándolo una injusticia histórica sin justificación moral ni legal. Egipto no lo permitirá», apuntó el comunicado, donde el ministerio llamó a los países «amantes de la paz a abstenerse de participar en este crimen inmoral». EFE

cgs/rsm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR