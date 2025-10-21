Egipto anuncia que su jefe de Inteligencia va a Israel para tratar alto el fuego en Gaza

2 minutos

El Cairo, 21 oct (EFE).- Egipto anunció este martes que el jefe de su servicio de Inteligencia, el general Hasán Rashad, viajó este martes a Israel para mantener reuniones con responsables israelíes y estadounidenses sobre la «implementación» del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Según informó el canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, Rashad partió para discutir con funcionarios israelíes «la entrada de ayuda» humanitaria al devastado enclave palestino, así como la solución a «los obstáculos que enfrenta la implementación» del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

También afirmó que el responsable de Egipto -país que medió en el conflicto junto con Catar y EE.UU.- también se reunirá con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien se encuentra de visita oficial a Israel junto con el yerno de Trump, Jared Kushner, desde este lunes.

En Tel Aviv también ya se encuentra el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para supervisar la implementación del alto el fuego, donde, al igual que Witkoff y Kushner, se reunirá con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, entre otros altos cargos.

Mientras, las delegaciones de las facciones palestinas Hamás, Yihad Islámica y Movimiento Popular para la Liberación de Palestina se encuentran en El Cairo para abordar la reconstrucción de la Franja de Gaza, su gestión tras la guerra o el desarme de Hamás, informaron ayer fuentes palestinas a EFE.

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, mediador clave entre Israel y Hamás, ya exigió este lunes a ambas partes que cumplan con las obligaciones estipuladas en el acuerdo de paz.

La tregua comenzó el 10 de octubre y el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denuncia que desde entonces Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el acuerdo. El Ejército israelí, por su parte, acusó a los islamistas de haberlo roto ayer por los enfrentamientos en Rafah, así como a la población gazatí por haber intentado acceder a las áreas aún bajo orden de exclusión militar. EFE

