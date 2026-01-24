Egipto busca atraer más turistas de España y América Latina: «Las cifras son muy bajas»

Madrid, 24 ene (EFE).- Egipto bate récords de turistas cada año, pero las llegadas desde España y América Latina siguen siendo «muy bajas». Para aumentarlas, El Cairo se ha propuesto subrayar la «diversidad» de experiencias posibles en el país de los faraones y aumentar las conexiones aéreas, con México como prioridad.

Así lo aseguró el ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, en una entrevista con EFE durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de esta semana en Madrid.

Aunque el número de turistas españoles en Egipto aumentó «más de un 50 %» el año pasado, las cifras de llegadas siguen siendo «muy bajas» en términos relativos, con unos 240.000 visitantes de España dentro de los 19 millones que recibió el país en 2025, explicó Fathy.

«Es un quinto de los visitantes que recibimos de algunos países vecinos, así que son cifras bajas, aunque están creciendo», recalcó el ministro de Egipto, país que ha instalado una réplica de parte de su flamante Gran Museo Egipcio en el recinto ferial de Fitur.

Según Fathy, en general, los españoles «se centran solo en el turismo cultural», es decir, en visitar la clásica ruta de los faraones, «cuando hay muchas más oportunidades» en el país.

«Depende de nosotros comunicar ese mensaje mejor a los españoles, y también necesitamos que los operadores turísticos se dirijan de forma diferente a segmentos diferentes», como los jóvenes, los más aventureros o los aficionados al golf, opinó.

América Latina, demasiado lejos

En cuanto a Latinoamérica, «el porcentaje de crecimiento es alto, pero la cifra sigue siendo muy baja» en términos relativos, indicó Fathy.

El principal desafío es la falta de conexiones aéreas directas: «Todo el tráfico que llega desde América Latina pasa o bien por España o bien por otros lugares de Europa», recordó.

En general, el Gobierno egipcio está intentando «aumentar el número de aerolíneas» con vuelos internacionales a Egipto, aunque la distancia complica llevar a cabo ese objetivo en el caso latinoamericano.

Preguntado por qué país del continente elegiría, si pudiera, para establecer un vuelo directo, Fathy se quedó con México. «A los mexicanos les encantan la historia y la cultura egipcias», aseguró el ministro, que ha visitado el país y ve «muchas similitudes» entre el legado de los aztecas y mayas y el del Antiguo Egipto.

Más allá de los faraones

Bajo el lema «Diversidad inigualable», Egipto está centrado en promover destinos más allá de la ruta de los faraones, como sus oasis en el desierto y sus playas en el Mediterráneo y el Mar Rojo, además del Camino de la Sagrada Familia para los peregrinos cristianos.

«Desde que empezamos esa campaña hace un año y medio, hemos visto un cambio en el comportamiento de los turistas; han empezado a visitar lugares a los que antes no iban. Está funcionando», afirmó Fathy.

Y aunque la guerra de Israel en Gaza, fronteriza con Egipto, puede preocupar a algunos viajeros, el ministro aseguró que no ha afectado demasiado al sector porque «el mundo está dejando de pensar en Oriente Medio como si fuera un solo país».

Un destino en el Mediterráneo para competir con España

La estrategia turística de Egipto pasa por atraer a más visitantes a su costa mediterránea, y para ello ha desarrollado una ciudad nueva, Al Alamein, que es cada vez más popular, con un crecimiento del 450 % en la llegada de vuelos chárter en 2025.

Preguntado por si pretende competir con destinos mediterráneos consolidados de España, Italia o Grecia, Fathy no lo duda: «Definitivamente. Por eso estamos invirtiendo tanto».

Es el capital privado de Emiratos Árabes Unidos el que ha hecho posibles muchos de los proyectos turísticos en las costas de Egipto: Ras el Hekma, que algunos ya llaman «el pequeño Mykonos» por su cultura de fiesta, se ha creado a golpe de talonario emiratí.

Un futuro de lujo

Muchas de esas inversiones del Golfo Pérsico acaban en proyectos de lujo, un segmento que «está creciendo más rápido» que los demás pese a los deseos del Gobierno egipcio, que preferiría centrarse en propuestas con «una buena relación calidad-precio».

«Estamos viendo un aumento del 30 al 40 % en los precios de los hoteles, y cada vez vienen más clientes con un perfil de gasto elevado. Por eso, la tendencia va a ser cada vez más de construir hoteles de cinco estrellas y de lujo, sobre todo en El Cairo, en la costa norte o en Marsa Alam (Mar Rojo)», indicó el ministro.

Y a medida que aumenta el tránsito por el Nilo, que corre el riesgo de saturarse, Egipto ha optado por «construir solo líneas de crucero de lujo», una decisión que promete elevar los precios en el ruta de los faraones. EFE

