Egipto dice que no hay acuerdo con Israel para abrir el paso de Rafah, en el sur de Gaza

3 minutos

El Cairo, 3 dic (EFE).- Las autoridades egipcias afirmaron este miércoles que no se ha alcanzado un acuerdo con Israel para reabrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, después de que el Estado judío anunciara que permitirá la salida de gazatíes por ese cruce «en los próximos días».

«De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la Franja, de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense, Donald Trump», dijo una fuente oficial egipcia citada por el Servicio de Información Estatal, el máximo organismo de medios del Gobierno de Egipto.

De esta forma, desmintió «las informaciones que circulan en algunos medios israelíes sobre la coordinación para reabrir el cruce de Rafah en los próximos días» exclusivamente para la salida de palestinos hacia Egipto, sin aportar detalles sobre la existencia de conversaciones con Israel sobre esta medida.

El COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, anunció este miércoles que la salida de los gazatíes a través de Rafah se facilitará mediante «la coordinación con Egipto, tras la aprobación de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea (UE)».

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia dijo a EFE que Israel informó a Egipto de esta medida, que se produciría bajo un mecanismo de coordinación conjunto con Egipto y con supervisión de la UE, de forma similar a la fórmula del acuerdo de enero de 2025.

La fuente recordó que el paso había permanecido cerrado para los gazatíes en general, pero sí se han permitido salidas «restringidas» a extranjeros, palestinos con doble nacionalidad, heridos, enfermos o sus familiares, mientras que el regreso del tránsito de mercancías no ha sido autorizado.

Asimismo, la fuente dijo que se espera que los encargados de operar Rafah sean inspectores de la UE y palestinos de Cisjordania, que no portarán insignias de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) reconocida internacionalmente.

«La misión europea supervisará el movimiento, mientras que Egipto supervisará la gestión del cruce. Miles de pacientes, residentes y estudiantes esperan que se abra el cruce, ya que es casi la única arteria para salir de la Franja de Gaza después de meses de cierre», añadió el informante.

Hasta ahora solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim, que operan en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

La guerra y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

Entre los puntos del plan de paz de Trump, que sustenta la tregua, también figuraba la apertura del paso de Rafah, que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el tránsito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

En Rafah, además, continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -algunos centenares, según el Ejército israelí- y se han producido incidentes con las tropas de Israel desde el alto el fuego alcanzado en octubre. EFE

