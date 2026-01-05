Egipto eliminará en febrero el trámite en papel que desesperaba a viajeros y turistas

El Cairo, 5 ene (EFE).- Egipto eliminará a partir de febrero el uso de la ‘tarjeta de pasaporte’, las hojas de entrada y salida del país que tienen rellenar a mano tanto los egipcios como los extranjeros que entran y salen del país, fuente de quejas por ralentizar los procesos en los aeropuertos, anunció el Ministerio de Aviación Civil.

El titular del departamento, Sameh el Hefny, avanzó en una entrevista televisiva que tienen previsto la eliminación de este engorroso trámite para los pasajeros que llegan y salen de los aeropuertos egipcios, medida que busca agilizar las llegadas y salidas.

«Si Dios quiere, a finales de enero y tras coordinación con el Ministerio del Interior y otras autoridades pertinentes se empezarán a eliminar» estos documentos, que hasta ahora era obligatorio rellenar y entregar en el control de pasaportes, indicó el ministro.

En las tarjetas se piden datos como nombres y apellidos, número de pasaporte, dirección donde el viajero se alojará en su estancia en Egipto y el motivo de su viaje, además del número de vuelo. Se cumplimentan a mano, generalmente en unos mostradores donde los viajeros pelean por bolígrafos, hojas sueltas y espacio para apoyarse.

El Henfy destacó que el objetivo es facilitar los trámites de viaje y reducir el tiempo que los pasajeros pasan en el aeropuerto, así como buscar la comodidad de los visitantes.

Los nuevos procedimientos, añadió, «incluyen el uso de una base de datos electrónica de pasajeros y su vinculación con el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API)», que permite la preselección de la información para facilitar la entrada.

Las mejoras también incluyen la prestación de servicios de transporte dentro del aeropuerto, como limusinas y taxis, además de aumentar el número de oficinas bancarias para facilitar la emisión de visas electrónicas (e-Visas) y visas instantáneas a la llegada.

Asimismo, enfatizó que estas medidas no son simplemente la eliminación de estas hojas, sino parte de «una visión integral» para mejorar la imagen del aeropuerto como primer punto de contacto para los visitantes, «reflejando una experiencia positiva e impulsando el sector turístico» en Egipto.

El Ministerio de Turismo anunció ayer que Egipto recibió alrededor de 19 millones de turistas en 2025, registrando así un récord con el que superó incluso las previsiones para 2026 en medio de proyecciones positivas para el sector del país de los faraones.

El mismo domingo, el primer ministro, Mustafa Madbuli, celebró una reunión con varios ministerios y autoridades competentes para el «seguimiento a las iniciativas gubernamentales para agilizar trámites, facilitar la entrada de turistas y mejorar la experiencia y la imagen turística», indicó en un comunicado el Ministerio de Aviación Civil.

Madbuli afirmó que el objetivo del Gobierno es «aumentar el número de turistas y alcanzar la meta de 30 millones de turistas anuales», para el cual realizan esfuerzos para «agilizar y simplificar diversos procesos aeroportuarios».

«El objetivo es reducir la congestión en los aeropuertos, mejorar el ambiente laboral y la eficiencia en los puntos de entrada, garantizar la rápida finalización de los trámites de llegada y salida de los turistas y mejorar la calidad de los servicios turísticos, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad global de Egipto», añadió el comunicado. EFE

