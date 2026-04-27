Egipto se solidariza con Mali y pide aunar esfuerzos contra terrorismo y extremismo

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El Cairo, 27 abr (EFE).- Egipto condenó este lunes la violencia en Mali que provocó la muerte del ministro de Defensa maliense, Sadio Camara, e instó a aunar esfuerzos de los países de la región e internacionales para combatir el extremismo religioso y el terrorismo.

El Ministerio de Exteriores egipcio, en un comunicado, expresó su «plena solidaridad con el pueblo y el gobierno de Mali ante esos atentados terroristas y reitera su enérgica condena a todos los ataques contra su seguridad y estabilidad».

En la nota, el Gobierno egipcio también «subrayó la importancia de los esfuerzos regionales e internacionales concertados para combatir este fenómeno, agotar sus fuentes de financiación y hacer frente a la ideología extremista que lo alimenta, especialmente en la región del Sahel y el continente africano».

Egipto se ha enfrentado en varias ocasiones desde la década de los ochenta a diversos grupos de ideología extremista religiosa, varios de ellos vinculados con Al Qaeda y el Estado Islámico (EI).

Mali está gobernado desde 2020 por una junta militar, y desde entonces vive inestabilidad y violencia prolongada, impulsada por el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el Grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

Esos grupos lanzan desde el sábado una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en el norte y el centro del país, en la que consiguieron controlar la estratégica ciudad de Kidal (norte) y asesinato al ministro de Defensa en un atentado con coche bomba en la periferia de la capital, Bamako. EFE

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