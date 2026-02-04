Egipto y Turquía defienden la solución de los dos Estados como única vía para la paz

2 minutos

El Cairo, 4 feb (EFE).- Egipto y Turquía defendieron este miércoles la solución de los dos Estados como única vía para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina y garantizar la paz y seguridad regional, y pidieron a todas las partes cumplir con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Al final de la visita oficial a El Cairo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ambos países reafirmaron su apoyo a «la solución de los dos Estados como forma de solucionar el conflicto» palestino-israelí, después de firmar varios acuerdos de comercio e inversiones.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, afirmó que en la reunión con Erdogan ambos reiteraron la «importancia de cumplir todas las disposiciones del acuerdo firmado en Sharm el Sheij».

Ese pacto, auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció 20 puntos para avanzar del alto el fuego inicial en la Franja de Gaza hacia una paz en el enclave y en la región sostenida en el tiempo.

Asimismo, hizo hincapié en el compromiso de ambas partes de impulsar la reconstrucción del enclave palestino y exigió a Israel que detenga la expansión de los colonos sobre los territorios palestinos.

Erdogán, que llegó este miércoles a El Cairo procedente de Riad, reiteró que «la causa palestina se prioriza» en las reuniones con Al Sisi y recordó que «a pesar de que se consiguió un alto el fuego, la crisis humanitaria continúa» en el enclave palestino, que sigue sufriendo ataques israelíes a diario a pesar de la tregua.

Con esta visita, tanto Egipto como Turquía no solo revalidaron su posición conjunta sobre la situación en Palestina, sino que también estrecharon sus relaciones comerciales e inversiones con la firma de varios acuerdos.

El volumen comercial entre Turquía y Egipto, que es el mayor socio comercial de Ankara en África, alcanzó los 8.800 millones de dólares en 2024, mientras que las exportaciones de Turquía a Egipto ascendieron a 4.200 millones de dólares y las importaciones se situaron en 4.600 millones de dólares.

Erdogan y Al Sisi fijaron el objetivo de alcanzar un volumen de comercio bilateral de 15.000 millones de dólares para 2028 y acordaron fortalecer la cooperación en los sectores de la electricidad y las energías renovables, en el marco del Memorando de Entendimiento firmado en septiembre de 2024. EFE

