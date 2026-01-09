Ejército israelí dice que mató a terroristas Hamás tras lanzamiento fallido de proyectil

3 minutos

Jerusalén, 9 ene (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet (agencia israelí de seguridad interior) mataron a miembros de «Hamás y otras organizaciones terroristas» en una operación en el sur y norte de Gaza ayer tras el lanzamiento fallido de un proyectil desde la Franja, informó este viernes el propio Ejército israelí.

De acuerdo a la nota, entre los «terroristas eliminados» se encontraban: Kamal Abd al-Rahman Muhammad Awad, supuesto jefe de la unidad antitanque de Hamás; y Ahmad Taabet, jefe de un taller de Hamás que «era un importante centro de conocimiento para la producción de armas».

«En otro ataque en el norte de la Franja de Gaza, las FDI atacaron y eliminaron a cuatro terroristas que operaban en un complejo de comando y control de la organización terrorista Hamás», agregó el Ejército.

Además, se atacaron ocho supuestos puntos de lanzamiento de Hamás, dos instalaciones utilizadas para la fabricación de armas y tres almacenes.

En otro comunicado previo, las FDI publicaron las fotografías de un supuesto lanzacohetes «cargado y listo para su lanzamiento», descubierto en la zona de Jabalia durante una operación de sus fuerzas de la Brigada Norte en la Franja de Gaza.

Esta mañana, datos recopilados de las morgues en la Franja por informadores gazatíes y compartidos en una plataforma común reflejaban que Israel había matado a lo largo del jueves a 13 palestinos en Gaza, e incluían a 5 niños en dicho recuento.

Los ataques, que según los informadores gazatíes dejaron «múltiples heridos», llegaron después de que Israel reportara el lanzamiento de un proyectil desde la Franja, pero que cayó a unos centenares de metros dentro del territorio de Gaza.

Hamás no reivindicó este lanzamiento.

Según una fuente local consultada ayer por EFE, el incidente no tuvo que ver con el conflicto entre Israel y Hamás, sino que se trató de un proyectil lanzado por unos niños que jugaban con un artefacto sin explotar.

Además, hoy el Ministerio de Sanidad del enclave palestino -dependiente de Hamás- en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior, detalló que el Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron ayer los cuerpos de 14 fallecidos y 17 heridos.

La ofensiva israelí desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2013 ha matado a al menos 71.409 palestinos y ha dejado 171.304 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los últimos datos compartidos por Sanidad. EFE

gac/av