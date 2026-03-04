Ejército israelí mata a tiros a un palestino en Jan Yunis, sur de Gaza

Gaza, 4 mar (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a un palestino al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, alcanzándose los 634 fallecidos desde que entrase en vigor el actual alto el fuego el pasado 10 de octubre.

La víctima fue identificada como Maher Harb Ahmed Samour, de 43 años, por una fuente del Hospital Naser, cuya morgue recibió el cuerpo.

Ayer martes, otro gazatí murió poco después de ingresar a ese mismo hospital, tras resultar herido al activar munición sin detonar, de acuerdo con fuentes médicas.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, además de los 634 muertos, más de 1.700 palestinos han resultado heridos por fuego israelí en estos casi cinco meses; mientras que unos 750 cuerpos han sido recuperados entre los escombros.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

En total, desde que Israel empezara su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 personas han resultado heridas, según Sanidad. EFE

