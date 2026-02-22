Ejército israelí mata a tiros una mujer palestina, de 27 años, en el norte de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 22 feb (EFE).- El Ejército israelí mató a tiros este domingo a una mujer palestina en Beit Lahia, en la zona norte de la Franja de Gaza, según confirmaron a EFE fuentes médicas del hospital gazatí Al Shifa.

Fuentes del centro médico identificaron a la fallecida como Basma Aram Banat, de 27 años. Según detalla la agencia de noticias oficial palestina Wafa, Banat murió a causa de sus heridas dos horas después de ser tiroteada por soldados israelíes.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

La suya es la última de las muertes causadas prácticamente a diario por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua, hace ya más de cuatro meses.

Ayer, sábado, otros dos palestinos murieron en ataques del Ejército israelí, uno de ellos en el lado de la ‘línea amarilla’ fuera del control de Israel, informaron el Hospital Nasser (sur de Gaza) y la clínica de Sheij Radwan (norte), que recibieron los cuerpos.

Más de 612 palestinos han muerto en ataques del Ejército de Israel desde el 10 de octubre de 2025, cuando entró en vigor el alto el fuego, muchos de ellos en tiroteos y bombardeos en torno a la línea amarilla, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Sanidad también señala que desde la tregua más de 1.600 gazatíes han quedado heridos por ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques liderados por Hamás contra territorio israelí, 72.072 palestinos han muerto, en lo que una comisión independiente de la ONU y distintas ONG califican como un «genocidio».EFE

ybp/ngg/alf