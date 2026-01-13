Ejército sirio declara zona militar cerrada en Alepo en medio de la tensión con los kurdos

2 minutos

Beirut, 13 ene (EFE).- El Ejército sirio declaró este martes zona militar «cerrada» un área formada por varios pueblos en la provincia de Alepo, en el noroeste del país, en medio de una escalada de tensión entre Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

La institución castrense publicó un mapa de la nueva «zona militar», que incluye las localidades de Deir Hafir, Maskana, Babiri y Qawas y pidió a la población civil que permanezca alejada de las posiciones pertenecientes a las FSD en dicha región hasta nuevo aviso.

Según su versión, la medida fue tomada en respuesta al envío de refuerzos por parte de los kurdosirios.

Sin embargo, la alianza armada ya negó el lunes en un comunicado que sus filas estuvieran llevando a cabo movimientos o reagrupamientos en las inmediaciones de Deir Hafir y Maskana, como les acusa Damasco, y consideró que estas alegaciones buscan «crear pretextos para la escalada».

Ambos bandos llegaron este fin de semana a un acuerdo de alto el fuego en dos barrios de mayoría kurda en la ciudad de Alepo, capital de la provincia homónima, para poner fin a varios días de intensos enfrentamientos que causaron al menos 24 muertos y 129 heridos, según cifras oficiales.

Pese a ello, la tensión ha continuado al alza en otras zonas controladas por las FSD, que el lunes mismo acusaron a las autoridades centrales de estar detrás de un ataque con ametralladoras contra sus fuerzas en la provincia oriental de Deir al Zur.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso ha sufrido varios reveses. EFE

njd/amr/rf