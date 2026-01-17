Ejército sirio toma el control de territorios al este de Alepo tras retirada kurda

afp_tickers

2 minutos

El ejército sirio indicó el sábado que sus tropas tomaron el control de amplias zonas al este de la ciudad de Alepo, después de que las fuerzas kurdas aceptaran retirarse de la región tras una serie de enfrentamientos.

Este avance se produce un día después de que el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, emitiera un decreto que declara el kurdo como «lengua nacional», en un aparente gesto de buena voluntad hacia esta minoría tras los recientes choques.

Los kurdos controlan una buena parte del noreste del país, al oriente de Alepo, desde los años de la guerra civil, y cuentan allí con una administración y unas fuerzas armadas propias, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El gobierno islamista que dirige Siria desde Damasco busca extender su autoridad por todo el país tras la caída de Bashar al Asad a finales de 2024.

Un corresponsal de AFP en Deir Hafer, a unos 50 kilómetros al este de Alepo, vio a combatientes de las FDS abandonar la localidad, mientras numerosos residentes que habían huido regresaban bajo una fuerte presencia de soldados.

El viernes, el jefe de las FDS, Mazlum Abdi, se comprometió a replegar sus fuerzas hacia el este del río Éufrates tras «los llamamientos de países amigos y mediadores».

Estados Unidos ha apoyado durante años a los kurdos, pero también respalda a las nuevas autoridades sirias.

El sábado, el enviado estadounidense Tom Barrack estuvo en Erbil para reunirse con Abdi, dijo a AFP una fuente de la presidencia de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

En declaraciones a la televisión estatal, el ejército sirio afirmó haber tomado el control de 34 localidades al este de Alepo, incluidas las estratégicas Deir Hafer y Maskana, además de un aeropuerto militar.

Sin embargo, acusó a las FDS de violar el acuerdo y de atacar una patrulla del ejército cerca de Maskana, «matando a dos soldados».

Las FDS también acusaron a las fuerzas del régimen de matar a varios combatientes.

En marzo, el gobierno instalado en Damasco firmó un acuerdo con los kurdos para integrarlos en las nuevas instituciones estatales, pero dicho pacto se encuentra empantanado.

str-lg/jfx/meb/avl